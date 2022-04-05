Science et Vie: Стартап Gama готовит запуск прототипа космического транспорта с солнечным парусом

Французский стартап Gama Space, специализирующийся на аэрокосмической отрасли, получил два миллиона евро на финансирование действующего прототипа солнечного паруса, потенциально способного обеспечить эффективный фотонный движитель в космосе.
Французский стартап Gama Space, специализирующийся на аэрокосмической отрасли, получил два миллиона евро на финансирование действующего прототипа солнечного паруса, потенциально способного обеспечить эффективный фотонный движитель в космосе.
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