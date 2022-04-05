Discover24

544 подписчика

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    У вас в F35 летуны мрут как мухи, а тут гиперзвук... Утилизация летунов и миллиардовSandboxx: Компани...
  • Павел К
    На земле столько неизведанного, а мы лезем за миллионы световых лет определить, правильно ли взорвалась черная дыра.Кинжал Тутанхамон...
  • Вадим Диканский
    Ну и как же хвалёный "Кардио-магнил"???Британские исслед...

Science et Vie: Стартап Gama готовит запуск прототипа космического транспорта с солнечным парусом

Science et Vie: Стартап Gama готовит запуск прототипа космического транспорта с солнечным парусом

Французский стартап Gama Space, специализирующийся на аэрокосмической отрасли, получил два миллиона евро на финансирование действующего прототипа солнечного паруса, потенциально способного обеспечить эффективный фотонный движитель в космосе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх