Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • ВАСЬКА Моисеенко
    Даже читать без содрогания невозможно! Вешать таких надо на площади!Что у военных ВСУ...
  • Лидия Андреева
    Ужас, читаешь и кровь стынет... да таких четвертовать надоЧто у военных ВСУ...
  • Катерина
    Даже  обсуждать  не  хочу  эту  тему...  на  диване  мы  все герои...Мужик-«хамелеон» ...

Загадка Ельцин Центра

Загадка Ельцин Центра

Несмотря на резкую критику общественности, филиал Центра открылся в Москве    В своем недавнем выпуске популярной программы «Бесогон» на российском телевидении кинорежиссер Никита Михалков выразил возмущение открытием в центре Москвы филиала печально знаменитого Ельцин Центра в Екатеринбурге.

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