Загадка Ельцин Центра

Несмотря на резкую критику общественности, филиал Центра открылся в Москве В своем недавнем выпуске популярной программы «Бесогон» на российском телевидении кинорежиссер Никита Михалков выразил возмущение открытием в центре Москвы филиала печально знаменитого Ельцин Центра в Екатеринбурге.