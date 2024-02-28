В «цветущих садах борреля» устойчивый запах навоза

Прошедшие выборы в Беларуси в очередной раз вынудили еврочиновников сделать лицемерное заявление. Оказывается, что в случае перехода Беларуси к так называемой «демократии», Брюссель готов выделить Минску финансовую помощь в целых 3 млрд евро.