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Военно-политическое обозрение

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В «цветущих садах борреля» устойчивый запах навоза

В «цветущих садах борреля» устойчивый запах навоза

Прошедшие выборы в Беларуси в очередной раз вынудили еврочиновников сделать лицемерное заявление. Оказывается, что в случае перехода Беларуси к так называемой «демократии», Брюссель готов выделить Минску финансовую помощь в целых 3 млрд евро.

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