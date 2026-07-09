Около 36 тыс. человек осталось без света в Дагестане

В 62 населенных пунктах Дагестана из-за непогоды нет света по состоянию на 9 июля 2026 года. По данным на 8 июля, электроснабжение было нарушено в 48 населенных пунктах, в которых проживает порядка 30 тыс.
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