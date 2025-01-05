Россиянам рассказали об увеличении материнского капитала в 2025 году

Депутат Бессараб сообщила об увеличении материнского капитала с 1 февраля С 1 февраля 2025 года материнский семейный капитал в России будет увеличен, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.