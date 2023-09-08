Экономист Беляев: отток из РФ трудовых мигрантов неопасен для экономики страны

РИАМО – 8 сен. С макроэкономической точки зрения отток из России трудовых мигрантов, вызванный ослаблением рубля, не представляет большую угрозу, поскольку в стране достаточное количество рабочих рук, а дефицит кадров и безработица минимальные.
РИАМО – 8 сен. С макроэкономической точки зрения отток из России трудовых мигрантов, вызванный ослаблением рубля, не представляет большую угрозу, поскольку в стране достаточное количество рабочих рук, а дефицит кадров и безработица минимальные.
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