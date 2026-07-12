Алексей Новицкий избран главой Лешуконского округа

По итогам конкурсных процедур и тайного рейтингового голосования, состоявшегося 8 июля в рамках внеочередной сессии местного парламента, главой Лешуконского муниципального округа сроком на пять лет утверждён Алексей Иосифович Новицкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии