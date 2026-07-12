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Царьград

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Алексей Новицкий избран главой Лешуконского округа

Алексей Новицкий избран главой Лешуконского округа

По итогам конкурсных процедур и тайного рейтингового голосования, состоявшегося 8 июля в рамках внеочередной сессии местного парламента, главой Лешуконского муниципального округа сроком на пять лет утверждён Алексей Иосифович Новицкий.

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