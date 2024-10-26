Шакил О’Нил о женском баскетболе: «Единственное, чего не хватает – это данков. Кольцо нужно немного опустить»

Член Зала славы стал гостем подкаста форварда «Чикаго» Энджел Риз. По мнению легендарного центрового, если на площадке нет популярных баскетболисток, на которых отдельно приходят посмотреть зрители, то игру WNBA по интересу можно сравнить с матчем на уровне старшей школы.
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