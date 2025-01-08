"Смотрящего" из Томари арестовали на Сахалине

Суд арестовал 49-летнего жителя сахалинского города Томари за то, что с апреля 2019 года по декабрь 2024 года он был "смотрящим" (избранный статус, который ставит криминальный авторитет в высшее положение преступной иерархии).
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