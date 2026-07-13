Стармер призвал ускорить поставки ПВО для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Париже после заседания так называемой коалиции желающих, заявил о необходимости предпринять все возможные меры для укрепления украинской противовоздушной обороны.
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