#ЧтоВчераПроизошло? За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым реагировали на:4 пожара:Наиболее значимые из них:в ГО Симферополь сотрудники первого пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание вещей и мебели б/у в двухкомнатной квартире, на площади 1 кв.