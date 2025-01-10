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#ЧтоВчераПроизошло?

#ЧтоВчераПроизошло?

#ЧтоВчераПроизошло? За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым реагировали на:4 пожара:Наиболее значимые из них:в ГО Симферополь сотрудники первого пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание вещей и мебели б/у в двухкомнатной квартире, на площади 1 кв.

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