Рюдигер отказал «Аль-Хилалю». Саудовцы предлагали зарплату в 3,5 раза больше, чем в «Реале», и контракт по схеме «2+1», защитник хочет остаться в «Мадриде» (Саша Тавольери)

Саудовский клуб предлагал 32-летнему защитнику контракт по схеме «2+1» с зарплатой в 3,5 раза больше, чем в «Реале», но во время встречи в субботу немец четко дал понять, что хочет остаться в «Мадриде», сообщает журналист Саша Тавольери.