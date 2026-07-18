Продукты из Приморского края появились на прилавках магазинов в Пекине

Продукты из Приморского края появились на прилавках магазинов Пекина. Об этом сообщает ТАСС. Так, в китайской столице теперь можно купить колбасные изделия, ветчину, бекон, другое мясо, а также красную икру, шоколад, кондитерские изделия, семечки и даже водка приморского производства.