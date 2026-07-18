Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 391 подписчик

Продукты из Приморского края появились на прилавках магазинов в Пекине

Продукты из Приморского края появились на прилавках магазинов в Пекине

Продукты из Приморского края появились на прилавках магазинов Пекина. Об этом сообщает ТАСС. Так, в китайской столице теперь можно купить колбасные изделия, ветчину, бекон, другое мясо, а также красную икру, шоколад, кондитерские изделия, семечки и даже водка приморского производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии