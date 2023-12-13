«Выманили точку с «Патриотами» и «обнулили» её «Кинжалом»: У «небратьев» ещё минус один «Патриот»

Вчера 92K прочитали Вчерашние события на территории столичного региона «небратьев» напоминают кадры из остросюжетного фильма, демонстрируя, как бесполезны западные системы воздушного контроля перед лицом русских гиперзвуковых изделий "Кинжал".
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