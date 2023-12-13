Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Выманили точку с «Патриотами» и «обнулили» её «Кинжалом»: У «небратьев» ещё минус один «Патриот»

«Выманили точку с «Патриотами» и «обнулили» её «Кинжалом»: У «небратьев» ещё минус один «Патриот»

Вчера 92K прочитали Вчерашние события на территории столичного региона «небратьев» напоминают кадры из остросюжетного фильма, демонстрируя, как бесполезны западные системы воздушного контроля перед лицом русских гиперзвуковых изделий "Кинжал".

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Комментарии
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АндрейБорков
Нормально отбомбились. Теперь надо ждать заявлений от руководства США и Пентагона о &quot;недопустимости&quot; действий России и о неправомерности уничтожения &quot;самой лучшей в мире&quot; системы ПВО.
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