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Царьград

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«Брусника» построит в Перми четыре новых квартала с парковками

«Брусника» построит в Перми четыре новых квартала с парковками

В Перми на месте старых домов появятся четыре квартала с закрытыми дворами и подземными парковками. Проект компании «Брусника» предусматривает архитектурную гармонию с сохранением классики и внедрением современных решений.

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