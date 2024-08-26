Альтернативное правительство Ливии решило остановить добычу нефти в стране

Решение объявить о введении форс-мажорного положения на всех нефтяных месторождениях, в портах, учреждениях и объектах приняло альтернативное правительство Ливии, 26 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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