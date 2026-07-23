Суд в Вашингтоне рассмотрит иск к Lindt о детском труде на плантациях

Иск правозащитников International Rights Advocates к американскому подразделению швейцарского кондитерского гиганта Lindt & Spruengli AG о применении детского труда при производстве какао будет рассмотрен Окружным судом столицы США, 23 июля сообщил Рейтер.
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