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Суд в Вашингтоне рассмотрит иск к Lindt о детском труде на плантациях

Суд в Вашингтоне рассмотрит иск к Lindt о детском труде на плантациях

Иск правозащитников International Rights Advocates к американскому подразделению швейцарского кондитерского гиганта Lindt & Spruengli AG о применении детского труда при производстве какао будет рассмотрен Окружным судом столицы США, 23 июля сообщил Рейтер.

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