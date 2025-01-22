Заместителя начальника Госинспекции назначили в Забайкалье

В Государственной инспекции Забайкальского края произошло кадровое изменение - Александр Ходаков был назначен на должность заместителя начальника инспекции и главного государственного инженера-инспектора.
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