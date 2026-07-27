Путин всё подписал: Мигрантов и их детей ждут изменения - даётся ровно 30 дней

Царьград Владимир Путин всё подписал: мигрантов и их детей ждут важные изменения. Президент Владимир Путин утвердил законы, которые серьёзно меняют правила пребывания мигрантов в России - теперь к их доходам и срокам нахождения в стране будут предъявлять более строгие требования.
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