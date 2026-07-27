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Медвежий угол

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Путин всё подписал: Мигрантов и их детей ждут изменения - даётся ровно 30 дней

Путин всё подписал: Мигрантов и их детей ждут изменения - даётся ровно 30 дней

Царьград Владимир Путин всё подписал: мигрантов и их детей ждут важные изменения. Президент Владимир Путин утвердил законы, которые серьёзно меняют правила пребывания мигрантов в России - теперь к их доходам и срокам нахождения в стране будут предъявлять более строгие требования.

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Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
А 1 апреля 2027 выборы давно уже позади.
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1 м.
Геннадий Сытник
Переведи на русский.
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1 м.
Леонид
Разговоры. А где текст с подписью? Нету.
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1 м.