Посол Антонов рассказал об агрессии спецслужб США в отношении россиян

Американские спецслужбы предвзято относятся к россиянам и деятельности посольства РФ, направленной на поддержание связей с соотечественниками, проживающими в Америке, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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