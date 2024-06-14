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Посол Антонов рассказал об агрессии спецслужб США в отношении россиян

Американские спецслужбы предвзято относятся к россиянам и деятельности посольства РФ, направленной на поддержание связей с соотечественниками, проживающими в Америке, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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