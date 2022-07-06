Британия убеждает Европу в необходимости воевать до последнего украинца. Специальная военная операция на Украине В миреУкраина Лисичанск Россия Вооруженные силы Украины Владимир Путин Французский телеканал показал правду про Украину Телеканал France 24 признал, что жители Лисичанска не поддерживают украинских военных Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР.