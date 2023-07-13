Сладкий спонсор ВСУ: компания «Марс» призналась в финансировании армии Украины Владислав ВислОдин из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, компания Mars, стала объектом проверки прокуратуры в России в связи с сообщениями о пожертвованиях Украине на сумму не менее 25,5 миллиона долларов.
Сладкий спонсор ВСУ: компания «Марс» призналась в финансировании армии Украины
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Мало того, что компания "Марс" использует в производстве своих товаров ГМО-продукты, ставя эксперимент на населении России и стран СНГ, так ещё и средства, получаемые с этих экспериментов, направляет на Украину, под видом "гуманитарки", а по факту, зная ушлый характер хохлохолопов, финансирует войну и стимулирует коррупцию... Гейропейская американодемократия в действии.
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