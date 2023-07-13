Ксюша Кирьязис

Мало того, что компания "Марс" использует в производстве своих товаров ГМО-продукты, ставя эксперимент на населении России и стран СНГ, так ещё и средства, получаемые с этих экспериментов, направляет на Украину, под видом "гуманитарки", а по факту, зная ушлый характер хохлохолопов, финансирует войну и стимулирует коррупцию... Гейропейская американодемократия в действии.