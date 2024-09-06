В Петербурге женщина умерла после визита в частную больницу

В Санкт-Петербурге женщина скончалась после приема в частной клинике. Об этом сообщает 78.ru. Гражданку Узбекистана привезли в одну из городских больниц в состоянии клинической смерти после посещения медицинского центра во Фрунзенском районе.
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