Банк «Синара» ограничил ввод и вывод юаней на брокерский счет

Банк «Синара» с 20 июня ввел временные ограничения на вывод и ввод китайских юаней на брокерские счета через «Синара Инвестиции», а также на подачу заявок на покупку и продажу этой валюты на Мосбирже с расчетами «на сегодня», рассказали Frank Media в поддержке банка.