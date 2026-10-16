Из 262 коллективов со всей страны победителями конкурса стали только 21, среди них хор русской песни имени Степанова из Липецкой области.
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