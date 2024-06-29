Русский музей открыл новый виртуальный филиал в Китае

В нем представлена планшетная выставка, посвящённая Великому чайному пути В Музее культуры шаньсийского купечества города Тайюань провинции Шаньси в КНР открылся выставочный проект Русского музея «Великий чайный путь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии