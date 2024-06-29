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Петербургский дневник

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Русский музей открыл новый виртуальный филиал в Китае

Русский музей открыл новый виртуальный филиал в Китае

В нем представлена планшетная выставка, посвящённая Великому чайному пути В Музее культуры шаньсийского купечества города Тайюань провинции Шаньси в КНР открылся выставочный проект Русского музея «Великий чайный путь.

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