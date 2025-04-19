Загадка планеты-океана K2-18 b: подозрения о внеземной жизни становятся всё более убедительными Ирина ВальковаС каждым годом астрофизика и астробиология приближаются к ответу на вопрос, существует ли жизнь за пределами нашей планеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии