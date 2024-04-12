Clinics: высокий уровень ферритина в крови свидетельствует о затяжном COVID-19

Ученые из Парижского университета в составе научного коллектива выявили два важнейших биомаркера затяжного COVID-19 - повышенный уровень ферритина и сниженное количество липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в крови.
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