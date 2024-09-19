Север Столицы
MainБлогЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯАФИШАСПОРТТРАНСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Столицы

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Генонова
    Огромная помошь женщинам понаехавшим" за наш счет...С начала года бо...
  • А Кудасов
    Прямо титан уборки улиц и укладки плитки.Собянин: До 2028 ...
  • александр петров
    Всё это конечно замечательно!! Вот бы еще на учились и врачей модернизировать. Что бы действительно лечили.Сергей Собянин ра...

Ученые и инженеры МАИ научили искусственный интеллект управлять БПЛА

Ученые и инженеры МАИ научили искусственный интеллект управлять БПЛА

Группа специалистов кафедры 305 «Пилотажно-навигационные и информационно-измерительные комплексы» под руководством доцента, начальника научно-исследовательского отдела института № 3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» МАИ Константина Веремеенко разработала навигационный комплекс для беспилотников с использованием технологии искусственного интеллекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх