Против журналиста Караулова возбудили новое дело по заявлению Михалкова

Против журналиста Андрея Караулова возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению режиссера Никиты Михалкова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Популярные статьи
- «Нужно дождаться завершения расследований». Что говорят в России и на Западе о публикациях СМИ про взрывы на «Северных потоках»
- «Бороться до конца пророссийского режима в Грузии». Как в Тбилиси прошли протесты против закона об «иноагентах»
- «Левада-центр»*: больше половины россиян осуждают уехавших знаменитостей и сбежавших от мобилизации
Свежие комментарии