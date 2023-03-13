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Против журналиста Караулова возбудили новое дело по заявлению Михалкова

Против журналиста Караулова возбудили новое дело по заявлению Михалкова

Против журналиста Андрея Караулова возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению режиссера Никиты Михалкова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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