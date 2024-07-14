Эксперт рассказал о шансах Трампа на победу после покушения

Юрист и преподаватель Питтсбургского университета Дэниел Ковалик предположил, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа повышает шансы на его победу в предвыборной гонке против действующего президента Джо Байдена.
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