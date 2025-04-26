Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин получил соответствующий доклад, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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