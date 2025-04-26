Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин получил соответствующий доклад, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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