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Царьград

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Страны потянулись под ядерный зонтик России: Ждёт ли нас соглашение о равном доступе к оружию Судного дня?

Страны потянулись под ядерный зонтик России: Ждёт ли нас соглашение о равном доступе к оружию Судного дня?

Эксперт рассказал, что произойдёт, если Россия решит заключить со странами БРИКС соглашение о равном доступе к ядерным технологиям.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
БРИКС-чисто экономический а не политический или военный союз. Так что пока до &quot;Казанской сходки&quot; 😜 нечего в клавы тыкать.....
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20 час.

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