Политолог Михеев оценил перспективу развития военного сотрудничества Казахстана с США

Сергей Михеев, говоря о сотрудничестве Казахстана со Штатами, вспомнил, с чего начинала Украина.Политолог Сергей Михеев проанализировал ситуацию, которая складывается у границ России, где Казахстан в рамках своей "многовекторной" внешней политики налаживает военное сотрудничество США и его европейскими сателлитами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии