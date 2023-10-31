Политолог Михеев оценил перспективу развития военного сотрудничества Казахстана с США

Сергей Михеев, говоря о сотрудничестве Казахстана со Штатами, вспомнил, с чего начинала Украина.Политолог Сергей Михеев проанализировал ситуацию, которая складывается у границ России, где Казахстан в рамках своей "многовекторной" внешней политики налаживает военное сотрудничество США и его европейскими сателлитами.