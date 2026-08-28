Детали DLC для «Ведьмака», подробности ремейка третьих «Героев», жирок и качалка в GTA VI…

DLC «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» познакомит игроков с роднёй Лютика; авторы поделились подробностями ремейка Heroes of Might and Magic III; сотрудники Rockstar рассказали о деталях GTA VI; на Xbox One и Series X позволят переносить дисковые копии игр в «цифру»; Star Wars Zero Company получает отличные оценки; 1047 Games сворачивает поддержку шутеров .