Данные владельцев машин Lada слили в Сеть

АВТОВАЗ сообщил, что служба безопасности завода выявила возможность мошеннических действий через мессенджеры и рассылки по отношению к десяткам тысяч владельцев автомобилей марки Lada разных годов выпуска.
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