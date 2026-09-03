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Регионы России

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Лавров заявил об ужесточении Западом политики и попытках разделить Евразию

Лавров заявил об ужесточении Западом политики и попытках разделить Евразию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года, заявил, что западные страны проводят политику, направленную на ужесточение и раскол Евразийского континента.

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