ЦБ дал прогноз по росту зарплат в России

В ближайшей перспективе ожидается дальнейший рост заработных плат в России. Это связано с усиливающейся проблемой нехватки квалифицированных кадров в промышленности из-за быстрых темпов создания рабочих мест Этот вывод содержится в последнем выпуске бюллетеня под названием «О чем говорят тренды», представленного департаментом исследований и прогнозирования Центробанка Аналитики ЦБ подчеркивают, что компаниям предстоит столкнуться с необходимостью расширения предложения товаров и услуг такими темпами, которые требуются для удовлетворения растущего спроса.