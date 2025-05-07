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Царьград

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Хотим домой. Иностранные наёмники подняли бунт в подразделениях ВСУ на Украине. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Хотим домой. Иностранные наёмники подняли бунт в подразделениях ВСУ на Украине. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

В украинскую армию набрали иностранных добровольцев, которые видели настоящие танки только в боевиках.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Наёмников наци должны расстрелять сами! Потом друг друга!
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13 час.
Россиянин
Они думали что будут воевать с папуасами.
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11 час.
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