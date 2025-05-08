Не боюсь наказания от ЕС, — президент Сербии Вучич на Красной площади (ВИДЕО)

Президент Сербии заявил с Красной площади, что не опасается наказания от Евросоюза. Александр Вучич, прибывший в Москву вопреки угрозам ЕС, закрытию воздушного пространства соседних с Россией стран и даже недавно перенесенному недомоганию, дал интервью с Красной площади сербскому телевидению.
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