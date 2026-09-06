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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фридман о Фантилли без контракта с «Коламбусом»: «Слышал, что был разрыв между желаниями игрока и клуба. Сделка Лео Карлссона повлияла на ситуацию»

Инсайдер Эллиотт Фридман высказался о контрактной ситуации форварда «Коламбуса» Адама Фантилли .  21-летний канадец находится в статусе ограниченно свободного агента без действующего договора с клубом.

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