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Мерц признал драматическое поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт

Мерц признал драматическое поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Христианско-демократический союз Германии (ХДС) потерпел «драматическое поражение» на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, где победу одержала «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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