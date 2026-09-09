Вячеслав Антонов заявил о росте минно-взрывных травм в зоне СВО

Вячеслав Антонов, руководитель медпункта 27-й мотострелковой дивизии, отметил, что в зоне СВО среди русских военнослужащих резко возросло число минно-взрывных ранений, особенно от FPV-дронов, в то время как пулевые ранения стали редкостью.