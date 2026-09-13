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Ядовитые медузы заполонили пляжи Кубани и Крыма

Ядовитые медузы заполонили пляжи Кубани и Крыма

Они оставляют сильный ожог, который вызывает аллергическую реакцию Сотни медуз-корнеротов вновь заполонили акваторию Азовского и Черного морей, осложнив купание на курортах Кубани и Крыма.

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