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Закон, порядок, государство

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Добровольцам отряда «Барс» группировки войск «Днепр» вручили государственные награды на Херсонском направлении.

Добровольцам отряда «Барс» группировки войск «Днепр» вручили государственные награды на Херсонском направлении.

Сразу после награждения добровольцы отрядов БАРС вернулись на позиции для дальнейшего выполнения боевых задач.

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