Проведшие более двух лет в плену в Мали россияне обвинили в похищении Украину

Проведшие 755 дней в плену у африканских боевиков россияне заявили, что за их похищением стоят Франция и Украина.
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