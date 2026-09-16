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Морская артерия потеряна навсегда. На границе с Польшей взрывы. Датчане в истерике: Фрегат запустил ракеты в вертушку. СВОдки с фронта

Морская артерия потеряна навсегда. На границе с Польшей взрывы. Датчане в истерике: Фрегат запустил ракеты в вертушку. СВОдки с фронта

Коллаж Новороссии Автор: Отдел информации Новороссии Наши ВКС намертво запечатали ключевую морскую артерию, лишив ВСУ каналов снабжения.

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Новый комментарий от пользователя
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Странник

"...азвав случившееся элементом гибридной войны против Европы," господи, эти недоразумения хоть раз сами воевали против кого-либо, они же всегда были слугами

Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

Датские власти на фоне шума об обстреле датского вертолёта СИГНАЛЬНЫМИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМИ ракетами вызвали нашего посла на ковер ради объяснений. Надеюсь, российский посол дал этим датским властям достойный отлуп по их трусливым, подлым рожам.