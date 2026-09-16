Морская артерия потеряна навсегда. На границе с Польшей взрывы. Датчане в истерике: Фрегат запустил ракеты в вертушку. СВОдки с фронта

Коллаж Новороссии Автор: Отдел информации Новороссии Наши ВКС намертво запечатали ключевую морскую артерию, лишив ВСУ каналов снабжения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Это не люди, а п...
- Трамп уже готов о...
- "Даже не домашний...
"...азвав случившееся элементом гибридной войны против Европы," господи, эти недоразумения хоть раз сами воевали против кого-либо, они же всегда были слугами
Датские власти на фоне шума об обстреле датского вертолёта СИГНАЛЬНЫМИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМИ ракетами вызвали нашего посла на ковер ради объяснений. Надеюсь, российский посол дал этим датским властям достойный отлуп по их трусливым, подлым рожам.
замечательно! визг поднимается всё выше и выше. верной дорогой идём, товарищи!
Эй, ЗАПАДНИКИ, , это вам за злобу к русским !
а сразу нельзя было так сделать,столько мужиков полегло из-за кого-то
Налажено крупносерийное производство реактивных БпЛА, а укронацисты спровоцировали массированные удары - всё совпало. Теперь будут бить не переставая.
Если это правда, то👍
И этого необходимо было ждать 4,5 года ?
Европейское дерьмо надо размазать по трафарету!
Сучий Запад должен ЧУЙСТВОВАТЬ, что русский кулак всегда висит перед его, Запада, носом!