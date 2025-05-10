Налог на тампоны: дискриминация или необходимость?

Налог на тампоны, также известный как тампоновый налог, представляет собой термин, который привлекает внимание к вопросу налогообложения средств женской гигиены, таких как тампоны и прокладки, которые облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) или налогом с продаж.
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