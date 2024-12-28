Чубайс понизил требования для фигурантов дела о краже имущества на 5 млн рублей

Обвиняемые и их защита выразили недовольство по поводу данного решения.Государственный обвинитель представил свидетельские показания бывшего главы «Роснано» в Хамовническом суде Москвы в рамках уголовного дела против экс-партнера Анатолия Чубайса Ильи Сучкова и других участников, обвиняемых в хищении его активов.