Невролог Мартынов: гормон сна начинает вырабатываться около 21:00

Специалист порекомендовал ложиться спать до 23:00 Гормон сна начинает активно вырабатываться около 21:00 и достигает пика к полуночи, по этой причине ложиться спать лучше до 23:00, заявил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
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